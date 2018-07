Samtidens musikpar nummer ett – Beyonce och Jay Z – släppte nyligen albumet "Everything is love", under namnet The Carters. På plattan finns populära "Apeshit", vars musikvideo spelades in på Louvren.

Den två veckor gamla videon har redan över 56 miljoner visningar på Youtube, och nu lanserar museet i Paris en guidad konstrunda i musikvideons spår.