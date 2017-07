The Boomtown Rats släpper nytt efter 30 år

The Boomtown Rats frontman Bob Geldof avslöjar att bandet släpper sitt sjunde album. Arkivbild. Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Det var över 30 år sedan senast men nu släpper det irländska rockbandet The Boomtown Rats ett nytt album. Det avslöjar frontmannen Bob Geldof för Mirror.

Geldof säger att bandet har varit upptagna i tre månader med att spela in 26 nya låtar som de planerar att ge ut fyra åt gången i ep-format innan de hamnar på det kommande albumet "Mega".

"Vi är riktigt spända, vi tycker låtarna är jättebra", säger han till tidningen.

1984 var senaste gången The Boomtown Rats var albumaktuella, då med "In the long grass". Bara två år senare splittrades bandet men återförenades på festivalen Isle of Wight 2013.

Mest känd är bandet för hitlåten "I don't like Mondays" från 1979.

Bob Geldof var med och satte ihop Band Aid som 1984 med jullåten "Do they know it's christmas?" samlade in pengar till de svältdrabbade i Etiopien. 1985 arrangerade Bob Geldof Live Aid där en mängd världsartister uppträdde i London och Philadelphia, jättegalor som direktsändes över hela världen för att samla in mer pengar till Afrika.