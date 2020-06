The Ark: Man får vara ödmjuk inför läget

Tanken var att återföreningen skulle sammanfalla med 20-årsjubileet av The Arks debutalbum "We are The Ark". Men nu siktar medlemmarna i stället på att turnera tillsammans nästa år, vilket markerar 30-årsjubileet av bandets grundande samt 10-årsjubileet av deras sista turné.

– Det är förstås jättetråkigt att en sådan här sak inte blir av, samtidigt som det känns bra att vi kanske kan genomföra det nästa sommar i stället. Man får vara ödmjuk inför att läget är som det är, säger gitarristen Martin Axén.