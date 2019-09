The 1975 till Stockholm i vår

Brittiska indiepopparna i The 1975 besökte senast Stockholm i juni, då de spelade på musikfestivalen Lollapalooza. Nu står det klart att de återvänder för en spelning på Annexet i Stockholm den 13 mars.

The 1975 bildades i Storbritannien 2002 och har numera sin bas i Manchester. Bandet består av sångaren Matthew Healy, gitarristen Adam Hann, basisten Ross MacDonald och trummisen George Daniel. De har vunnit flera Brit Awards-priser och haft hits med låtar som "Somebody else" och "It's not living (if it's not with you".