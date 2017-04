The 1975 släpper nytt album 2018

The 1975 släpper nytt album nästa år. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP-TT

Manchesterbandet The 1975 släpper sitt nästa album under nästa år, skriver Rolling Stone.

Det avslöjade bandets sångare Matt Healy i en intervju med Beats 1 Radio.

Skivan kommer att heta "Music for cars", en betydligt kortare titel än fjolårets "I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it".

"Music for cars" blir bandets tredje album i ordningen, vilket Healy kommenterade på följande vis:

– Vi har alltid tänkt göra en albumtrilogi. Det betyder inte att skivan markerar slutet för bandet, men det är definitivt slutet på en era för oss.

Den 12 juni spelar The 1975 på Gröna Lund i Stockholm. Den konserten ersätter en tidigare planerad spelning i Globen, som tidigare i år ställdes in på grund av "oförutsedda omständigheter".