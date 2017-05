Thåströms Imperiet är tillbaka – i vinylformat

Imperiet 1986: Fred Asp, Christian Falk, Per Hägglund och Joakim Thåström. Foto: Kent Östlund

När Imperiet och Rymdimperiet släpper nya vinylboxen ”Silver, guld och misär” (Universal) finns naturligtvis låtarna ”Du ska va president” och ”C.C. cowboys” med. Den sistnämnda, riktad mot USA-imperialismen, med textrader som ”Vi är fredskorpar, Kalashnikovkamrater, Coca-Cola Cowboys, och pojksoldater. Hello Hooray, we are the Great. We are the soldiers of the human race.” Men även Imperiets fem studioalbum, live- och samlingsplattan ”Live/studio” plus två album med singlar och B-sidor. Som debutsingeln ”Alltid rött alltid rätt” från 1983.

Imperiets andra album, ”Blå himlen blues”, har kallats för bandets egen Sgt. Pepper efter Beatles hyllade skiva från 1967. I boxen finns även en 80-sidig bok med en ny intervju av Tomas Andersson Wij med Thåström och keyboardisten Per Hägglund.

Thåström själv startar en turné i oktober och i höst kommer ett nytt album, inspelat i Berlin.