Thailand kräver karantän igen

Beskedet kommer en dag efter att det första omikronfallet noterats i Thailand.

Resenärer från stora delar av världen, däribland Sverige, har tidigare sluppit karantän, förutsatt att de är fullvaccinerade och testar negativt under sitt första dygn i Thailand under landets så kallade ”testa och res”-regler. En annan variant som kallas för ”sandlådan” har inneburit att turister får komma in i landet under premissen att de bara befinner sig i ett avgränsat område de första sju dagarna.