Den tredje mest framgångsrika musikakten genom tiderna på de brittiska topplistorna, bakom Elvis Presley och Cliff Richard, är förvånande nog inte The Beatles, utan The Shadows. Med instrumentala spår som "Apache" och "Kon-Tiki" från 60-talets absoluta begynnelse, förförde de inte bara England utan blev dessutom massiva i östra Asien, och framför allt i Thailand. De kom att inspirera en hel våg av thailändska band och den inhemska musikgenren "shadow music" föddes där någonstans. Den thailändska kassettkulturen och den östasiatiska funkvåg som sedan uppstod i kölvattnet därefter är den kanske främsta inspirationskällan för Texastrion Khruangbin, vars namn ungefärligen betyder flygplan.

Khruangbin har sitt ursprung i det av 300 invånare befolkade samhället Burton i Texas och albumdebuterade 2015 med utmärkta "The universe smiles upon you". I grunden spelar de någon slags meditativ surfmusik, men med inslag av thailändsk funk, balearisk house, Teheran-psykedelia, Ennio Morricone-soundtracks, fransk pop och klassiska breakbeats från Brooklyn. Vilket i teorin låter hur knasigt som helst, men i Khruangbins tappning blir det fullkomligt självklart. Första singeln från detta album – "Maria también" – har allt detta i sig, i forcerad tappning. Det låter lite som om gamla Incredible Bongo Band skulle ha återuppstått och uppdaterat sin breakbeat-funk från 70-talet. Resten av "Con todo el mundo" är dock mer långsam, meditativ och subtilt dansant. Regissören Quentin Tarrantino har en skarp förmåga att hitta rätt stämningsmusik till sina filmer, och det är antagligen bara en tidsfråga innan han upptäcker Khruangbin.