2012 gav Susan Cain de introverta upprättelse genom boken ”Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”. 91 år tidigare myntade C G Jung begreppen introvert och extrovert. Alla människor har båda sidorna, menar dagens teoretiker, men en av dem dominerar ofta. Är du mest introvert eller extrovert – eller ambivert?

