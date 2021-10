Tesla värderas som två Sverige

Apple – fördubblade börsvärdet under coronakrisen

Under pandemin nådde Apple en värdering på 2 000 miljarder dollar. Foto: SOPA Images / TT

42 år efter att Apple grundades nådde företaget slutligen en värdering på 1 000 miljarder dollar i augusti 2018, och blev då det första amerikanska företaget att passera milstolpen.

Därefter tog det bara två år innan värdet fördubblades, mitt under coronakrisen då många andra företag drog åt livremmen. Apples framgång understryker hur techjättarna blomstrat under pandemin, skriver The New York Times.

I dagsläget ligger företagets börsvärde på nästan 2 470 miljarder dollar.