Tesla stäms för diskriminering

Stämningen gäller villkoren på Teslas anläggning i Fremont, som är biltillverkarens största fabrik i USA. Enligt en tjänsteman på myndigheten (California department of fair employment and housing) har det kommit in hundratals klagomål från anställda på fabriken.

Klagomålen gäller bland annat rasistiskt språkbruk bland chefer samt att färgade anställda generellt sett har sämre villkor än andra anställda. Det finns även, enligt myndigheten, statistik som visar att färgade är kraftigt underrepresenterade på chefsnivå, skriver Wall Street journal.