Sjukvårdspersonal transporterar en skadad person till ambulans efter angreppet vid parlamentet. Foto: Matt Dunham/AP

Kvarteren kring parlamentshusen besöks av tusentals turister och Londonbor varje dag. Pendlare skyndar längs med Westminster Bridge, turisterna dricker afternoon tea i parlamentshusets kafé och beundrar de historiska byggnader där Storbritanniens politiker tillbringar sina arbetsdagar. På onsdagen brast vardagens trygghet.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Få besökare lägger märke till det som skyddar parlamentshusen och så många andra byggnader i den brittiska huvudstaden. Metallstolparna som omringar byggnaderna och ska stoppa fordon, beväpnade poliser som patrullerar med vetskapen att det här kanske blir dagen då terrorn slår till.

London är en stad som utsatts för terrorattacker förut. Det staden lärde sig under de närmare trettio år då IRA var aktiva har hjälpt myndigheterna att handskas med terrorn. Men trots en hög beredskap har staden inte klarat sig oskadd. I juli 2005 utsattes Londons tunnelbana och en buss för fyra självmordsattacker av islamistiska terrorister, 52 personer dog och närmare 700 personer skadades. År 2013 mördades soldaten Lee Rigby i södra London av två gärningsmän som inspirerats av al-Qaida. Det är den sortens attack som Londonpolisen har varnat för under de senaste åren. Ensamvargar är svåra att stoppa.

Under sina sex år som inrikesminister blev premiärminister Theresa May känd för sin hökaktiga ställning i säkerhetsfrågor. Hon utökade myndigheternas befogenheter att övervaka britternas nätanvändning och fick då hård kritik av medborgarrättsgrupper. May har inte mjuknat på premiärministerposten. På måndagen införde Storbritannien och USA ett förbud av elektronisk utrustning i kabinen på flygplan till och från Mellanöstern och Nordafrika.

Hotnivån för terrorattacker uppgraderades till "allvarlig" hösten 2014. Det är den näst högsta nivån och betyder att det är mycket troligt att Storbritannien utsätts för en terrorattack. Hotbilderna som lagts fram av inrikesministeriet är internationella terroristorganisationer och terrorgrupper på Nordirland. I ett tal i december varnade Alex Young, chef för underrättelseorganisationen MI6, att hotet från grupper som IS är större än någonsin förut.

Under onsdagseftermiddagen strömmade det in rapporter på sociala medier om personer som skyndat för att hjälpa de skadade. En konservativ parlamentariker uppgavs ha gett första hjälpen till ett av offren och vandrat omkring parlamentshuset med blodiga kläder. På torsdagen ska Londonborna ta sig till jobbet som vanligt. Staden fortsätter, som den gjort förut. Och den sörjer sina döda.