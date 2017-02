San Bernardino Foto: David Bauman

President Trump anstränger sig med all kraft att skapa en nationell hysteri kring terroristhot mot USA.

Det är en helt sällsam och overklig debatt som pågår i USA och som anförs av presidenten.

Jag ska inte gå in på alla absurditeter som nu förekommer, men det är knappast någon röst som i dagens amerikanska debattläge vågar säga som det är. Sanningen är på rejäl distans från debatten nu.

Det ena som jag menar är ett faktum är att det snarare skrivs och talas på tok för mycket om terrorism. När Vita huset gör en lista på terroristattacker som amerikanska medier inte bevakat handlar det i hög grad om händelser som ägt rum i länder som de flesta amerikaner inte ens vet var de ligger. De få händelser i USA som fanns på listan hör snarast till avdelningen överbevakade.

Peter Bergen, professor och expert på terrorism, skrev för ett drygt halvår sedan nyanserat och sakkunnigt om hoten från terrorister som vuxit upp i USA.

Law enforcement is making progress against ‘lone-wolf’ jihadists, but the threat will persist for years to come—and remain relatively modest.

Härom dagen skrev han vasst och sakkunnigt om presidentens osaklighet.

The media, including CNN, have exhaustively covered terrorism around the globe since the 9/11 attacks made the issue a central national security concern.Indeed, the wall-to-wall media coverage of the ISIS attacks in Paris in November 2015 in which 129 were killed and the ISIS-inspired attack in San Bernardino, California, a month later in which 14 were killed was instrumental in boosting Trump in the polls, according to the polling analysis site FiveThirtyEight. Many Americans felt threatened by the ISIS-directed and ISIS-inspired attacks. As the presidential campaign was in full swing at the beginning of 2016, just over half of Americans said they were very or somewhat worried that they, or a member of their family, would be victims of a terrorist attack. This was the largest number to feel that way since just after the 9/11 attacks.

USA ligger mycket långt borta från resten av världen.

Amerikanska medier bevakar i mycket hög grad bara USA och det som förekommer därutöver här - i synnerhet i TV - kräver just den typ av stor dramatik som de terrordåd i Paris som Bergen nämner.

Bakom denna amerikanska känsla av hot ligger inte minst 9/11 som på ett så extremt brutalt sätt informerade amerikanerna om att de inte längre har oceanavstånd till terror.