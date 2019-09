Terrorgrupp angrep somalisk militärbas

Medlemmar ur den al-Qaida-anknutna terrorgruppen al-Shabaab har stormat en armébas nära Somalias huvudstad Mogadishu. Gruppen plundrade förläggningen på vapen och försvann sedan därifrån, uppger militärkällor.

Angreppet inleddes med att en självmordsbombare körde in en bil lastad med sprängmedel in i basen, sex mil sydväst om Mogadishu, sent på eftermiddagen lokal tid. Explosionen följdes av skottlossning, och vittnen berättar att krigare från terrorgruppen sedan sågs lämna basen i fordon fullastade med ammunition.