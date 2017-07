Terrorexperten: ”173 jihadister inte en hög siffra”

Foto: Claudio Bresciani/TT

I takt med att IS tappar mark i striderna i Mellanöstern - i synnerhet i det nyligen övertagna Mosul och den pågående striden om al-Raqqa i Syrien - har oron växt för att attentaten i Väst kan komma att öka som en konsekvens.

Samtidigt släpps information om en lista skapad av Interpol med 173 identifierade IS-krigare som pekats ut som benägna att åka till Europa och utföra självmordsattentat.

Terrorforskaren Hans Brun på Försvarshögskolan menar att man i dag kan prata om terrorismen som en ”global terrorkampanj”, vilket leder till att säkerhetstjänster har en orsak att samarbeta över landsgränserna. Från att mer vara nationella rörelser - som IRA i Storbritannien och Irland, Röda Brigaderna i Italien, ETA i Spanien med mera så har alla nu ett gemensamt hot.

– Det här samarbetet fungerar relativt väl, menar han, och framhäver exempelvis avvärjningen av attentatet mot Jyllandsposten 2010 då svensk och dansk säkerhetspolis samarbetade i realtid och lyckades gripa personer både i Sverige och Danmark.

Hans Brun vill däremot inte förskriva just den här listan alltför stor betydelse.

– Jag blir inte särskilt upphetsad av den här informationen. Hotet kände vi till sedan innan, och siffrorna är inte så viktiga.

Av de cirka 6 000 personer som man uppskattar har rest från Europa för att strida med IS är 173 stycken inte en hög siffra, enligt Hans Brun. Däremot är hotet reellt - men det handlar lika mycket om de som inte kom iväg, och som befinner sig på svensk mark just nu.

– Och då vill jag understryka att Säpo inte har höjt säkerhetsnivån även efter att man gått ut och sagt att vi har tusentals extremister i Sverige.

Han vill tona ner oron inför att IS kommer att begå attentat som en hämnd för att kalifatet faller isär.

– Om man ser på det operativa tempot hos den här gruppen när det gäller attentat i Väst är det väldigt lågt, fortsätter han.

Hans Brun jämför med IRA, som under vissa perioder hade förmåga att genomföra ett dödligt attentat per dygn. I IS fall handlar det för närvarande om två per månad.

Men IRA hade ju mer specifika mål, och var inte inriktade på allmänheten på samma sätt som IS?

– Jag tror ändå att man får se på det operativa tempot. IS är betydligt starkare vad gäller resurser än IRA, och attackerar dessutom betydligt enklare mål än vad IRA gjorde. Trots detta är deras frekvens väldigt låg.

Hans Brun säger att problemet med organiserade terrordådsattacker av IS precis som nu i huvudsak kommer att äga rum i Mellanöstern och i Afrika.

– Jag tror inte att man ska förvänta sig ökade organiserade attacker. Det jag snarare tror att vi kommer se framöver är mer attacker i Europa från ensamvargar.