Terrorexpert imponerad av polisens insats

Nio personer har hittats döda efter en attack mot två av Londons mest kända turistmål. Bland dem finns tre misstänkta som har skjutits till döds, enligt polisen. Foto: Dominic Lipinski/PA/AP/TT

Att Storbritannien återigen blir måltavla för terrordåd beror bland annat på upprepade uppmaningar från terrorgruppen IS, enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp.

– Det har funnits löften om att man skulle gå ut ännu hårdare mot Storbritannien efter Manchester. Det är väntat att något sådant här skulle kunna ske, säger han.

Samtidigt menar han att attacken kunde ha fått ännu värre konsekvenser om brittisk polis inte agerat så snabbt som de gjorde. På åtta minuter, från det att attacken började, lyckades polisen identifiera männen och skjuta dem.

– I det kaos som finns vid den tiden är det imponerande, säger han.

Enligt Ranstorp är risken för terrordåd i Storbritannien fortsatt hög. Tolv attacker ska ha förhindrats under de senaste tre åren och i landet finns cirka 23 000 individer som klassas som en säkerhetsrisk.

– Det finns uttalade hot mot framför allt London med manualer och direktiv för hur man kan genomföra attacker med lastbil, skjutvapen och knivar.

Motivet bakom nattens attack är ännu inte klarlagt men enligt Magnus Ranstorp tyder mycket på att det finns en koppling till IS.

– Tillvägagångssättet, att man använt bil och knivar. Och att man uppmanat till det innan det skedde. Vi ser också hur IS-anhängare på sociala medier exploderat med uttryck för stöd (till attacken).

Att de tre män som misstänks ha utfört attacken bar falska bombattrapper kan bero på att de ville undvika eller försena att själva bli angripna, enligt Ranstorp.

– Men det misslyckades ju. Folk kastade stolar och glas mot dem.

Ytterligare en anledning till attrapperna kan ha varit att attentatsmännen planerade att ta gisslan och genom de falska bombattrapperna hålla människor och myndighetspersoner i schack.

– De hade kunnat sträcka ut attacken om de gått in på till exempel en restaurang och tagit gisslan, säger Ranstorp.

Att Storbritannien snart går till val kan spela in i varför attentat sker just nu. Samt att IS trycks tillbaka i Syrien.

– I deras sjuka logik ser de ju detta som vedergällning mot det som sker mot IS, säger Ranstorp.