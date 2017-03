Någon gång på 1980-talet, när jag var ung och tågluffade mig fram genom Europa och Asien, såg jag ett budskap skrivet på en vägg: ”America apologizes for being late to both world wars, but we promise to do better at the next”. Klottraren hade säkert avsett att vara rolig, men udden var naturligtvis riktad mot Reagan-administrationens upprustning och det kalla krig som för varje månad föreföll bli allt hetare. Det var närmast en sport att kritisera USA på 1980-talet.