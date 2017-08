Efter terrorn: Färre bokar resor till London

Foto: Nina E. Rangoy

Det har gått exakt två månader sedan terrorattacken mot London Bridge. På Borough Market, där gärningsmännen slog till en lördagsnatt i början av juni, håller försäljarna på att ställa i ordning sina marknadsstånd. De dukar fram bakverk, frukt och ostar.

Tom Peck och Scott Verburg håller på att ställa fram porslinstallrikar med djurmotiv. Terrorattacken är ännu färsk i minnet.

– Jag jobbade här den dagen, men var hemma under själva attacken. Det kändes så overkligt. Det tog tio dagar innan de öppnad marknaden och jag fick komma tillbaka på jobb, säger Scott Verburg.

Tom Peck och Scott Verburg. Foto: Nina E. Rangoy

Både han och Tom Peck säger att försäljningen varit aningen lägre den här månaden, men de har inte märkt någon större förändring i antalet besökare.

– Vår chef sa att de som bokat sina resor till London antagligen inte kommer att ställa in dem, men kanske är det vi nu ser är följderna av att allt färre bokade resor till London direkt efter attackerna, säger Tom Peck.

En bit längre in på marknaden går Max Tucker igenom dagens varor. Han driver ett fiskstånd mitt i Borough Market. Isdisken är täckt av allt från bläckfisk till musslor, krabba och gädda. Efter terrorattacken var Max Tucker tvungen att slänga alla sina varor.

Foto: Nina E. Rangoy

– Vi fick ju inte komma in på över en vecka. All fisk måste slängas och vår ismaskin gick sönder.

Max Tucker uppskattar att han förlorade ungefär 110 000 kronor på grund av terrorattacken. Men som tur täckte försäkringen förlusten. Alla på marknaden hade inte samma tur, säger han.

Då marknaden öppnade igen strömmade Londonborna till Borough Market för att ge försäljarna sitt stöd. Men försäljningen under resten av sommaren har fortsatt ungefär som vanligt, säger Max Tucker. Intäkterna är varken lägre eller högre än tidigare.

– Men lördagarna är ganska dåliga för oss nu. Det var då attacken inträffade. Däremot har fredagarna blivit desto bättre.

En undersökning av British Hospitality Association visar att antalet förhandsbokningar till London minskat. Särskilt europeiska turister har valt att hålla sig borta efter terrorattackerna.

Innan terrorattacken i Westminster den 22 mars hade antalet förhandsbokningar för sommaren ökat med drygt 16 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt organisationen minskade antalet bokningar efter attacken vid London Bridge. Men enligt BHA är besökarantalet ändå “sunt” och antalet förhandsbokningar för perioden juli till oktober ökade med 14 procent jämfört med samma period i fjol.

Merlin Entertainment, som bland annat driver Madame Tussauds, London Eye och flera nöjesparker i Storbritannien gjorde samma vinst under årets första halvår som i fjol. Men företagets Londonfalang Midways bruttovinst under perioden var 602 miljoner kronor, 17 procent lägre än i fjol. Det är ändå bättre än många analytiker förväntat sig. Merlin Entertainments aktievärde som sjunkit med 13 procent under de senaste två månaderna, steg med fem procent då halvårsresultatet släpptes.

Experter inom industrin förväntade sig omkring 30 procent färre besökare efter terrorattackerna. Den minskningen inträffade i Paris under månaderna efter attacken i november 2015. Men även om antalet turister inte ökat enligt förväntningarna, har besökarantalet inte sjunkit lika mycket som industrin befarade. Industriexperter spekulerar i brittiska medier att det kan bero på att turisterna börjat vänja sig vid terrorhotet.

Holländska Liz Groot är en av många turister som tagit sig till Westminster för att se Big Ben. Hon har besökt London flera gånger tidigare och terrorattackerna påverkade inte hennes beslut att resa till staden igen.

– Visst har jag tänkt på det, men det händer ju överallt nu. Jag undrar om det kommer att drabba mitt hemland nästa gång. Jag känner mig trygg här, folk beter sig helt normalt.

Gabi och Chuck Lynes och Coleen och Richard Flaherty från Kalifornien Foto: Nina E. Rangoy

Vid Westminster Bridge ligger nu stora spärrar som ska hindra fordon från att köra upp på trottoaren. Vid en av spärrarna står pensionärsparen Coleen och Richard Flaherty och Gabi och Chuck Lyens. De kommer från Kalifornien och åker på en rundtur i Storbritannien. De tillbringar ett par dagar i London efter ett besök till Stonehenge. Terrorn oroar inte heller dem.

– Vi pratade precis om spärrarna, säger Coleen. Man ser inte mycket poliser här, men vi känner oss ändå trygga. Det går ju inte att sluta resa.