Anna Ternheim om livet i LA: Inte så glamouröst

På nya "A space for lost time” vill Anna Ternheim att lyssnaren ska "föras bort i sina egna tankar, komma in i en annan värld".

– Jag trodde att skivan skulle få en ljusare prägel eftersom den spelades in i Los Angeles. Jag hade en tanke om att få in lite americana eller singer-songwriter, säger Anna Ternheim per telefon.