Det lär knappast vara någon slump att Anna Ternheim ofta väljer att släppa sina album på hösten, för vad passar den svenska indiepubliken bättre än lite skandinavisk noir under en kylslagen oktoberkväll. En genre som Anna Ternheim ständigt verkar förfina alltsedan hon släppte debutalbumet ”Somebody outside” för 15 år sedan.

Inför ett fullsatt Cirkus berättar hon att senaste albumet är inspelat i soldränkta Kalifornien och att det gav en förhoppning om att det skulle släppa in mer ljus i musiken – men så blev det inte, konstaterar hon krasst inför en skrattande publik. Iförd samma vit-svarta konstskolekavaj som hon verkar bära i videon till singeln ”This is the one” öppnar hon med just den balladen från det senaste albumet. Det är vackert och finstämt, men inte så skört, under åren har hon utvecklats till en kraftfull artist som med rätt låtval mycket väl skulle kunna nå en än större publik utomlands.