”Teorin om sorgens fem faser kan vara farlig”

Föreställningen om sorgens fem faser – förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans – som sörjande skulle röra sig linjärt mellan, är inflytelserik och reproduceras fortfarande – trots att forskning motbevisar teorin.

Just nu pågår en stor forskningsstudie i Kanada, Covideuil, som under två års tid dokumenterar människors sorgeprocess. Den första delen, där man via enkäter har intervjuat 1 000 personer som förlorat någon sedan mars 2020 oavsett dödsorsak, är just avslutad.