Tennisspelare antastade reporter – blev diskad

För en vecka sedan uppmärksammades hur en svensk tv-reporter antastades av fotbollsfans flera gånger utanför Friends Arena, medan hon sände inför matchen mellan Manchester United och Ajax.

”Vad fan är det för fel på de män som går fram och försöker pussa mig när jag rapporterar utanför Friends? Fyra stycken på sex minuter?” skrev hon på Twitter.

Nu har samma fenomen fått en 21-årig fransk tennisspelare utkastad från Roland Garros, där Öppna franska mästerskapen spelas.

Maxime Hamou drog till sig Eurosports journalist Maly Thomas och kysste henne upprepade gånger, samtidigt som han höll henne runt nacken.

Tävlingsledningen reagerade direkt och ryckte ackrediteringen från Maxime Hamou. Han hade visserligen just förlorat sin match i första omgången, men vägras nu tillträde till arenan om han ändå skulle vilja se några matcher.

Om jag inte hade varit i en livesändning hade jag slagit till honom.

Vilka konsekvenser det får för nästa års turneringen är ännu inte känt. Tävlingsledaren Bernard Giudicelli har begärt en vidare utredning. Det franska tennisförbundet beskrev spelarens uppträdande som ”förkastligt”.

Den drabbade tv-journalisten Maly Thomas säger till Huffington Post:

Maxime Hamou, rankad 287 i världen, bad om ursäkt via sitt Instagramkonto: ”Jag vill be om ursäkt till Maly Thomas om hon känner sig skadad eller chockad av min attityd under intervjun”.