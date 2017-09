Telia kan få rekryteringsproblem

Dåvarande Telia Sonera (numera Telia Company), som till 37 procent ägs av svenska staten, gick in i Uzbekistan 2007 med ett licensavtal med en lokal partner, Takilant. Brevlådeföretaget ägs på papperet av en assistent till diktatorsdottern Gulnara Karimova, som beräknas ha tjänat 2,6 miljarder kronor på affären under 2007-2010.

I utbyte fick Telia 3G- och 4G-licenser bland annat.

Miljardbelopp har frysts på konton i Schweiz, där Telia har satt in pengar. På Nordea i Stockholm frystes 200 miljoner kronor och lyxegendomar i Frankrike har spärrats av.

Skandalen, som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade 2012, ledde året därpå till att vd Lars Nybergs avgick och att Telias styrelse byttes ut.

Även den rysk-norska Vimpelcom och ryska MTS, båda telekomoperatörer, anklagas av myndigheterna i USA och Nederländerna för att ha mutat Karimova.

TT och redaktionen OCCRP, specialiserad på att avslöja korruption, kunde 2012 visa hur dessa telekomaffärer var satta i system. Alla tre bolagen gjorde affär med samma personkrets nära Karimova.