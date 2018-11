Denna understreckare publicerades ursprungligen den 16 oktober 1948 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

I blickpunkten för det allmänna intresset står i dessa dagar televisionen, som nu för första gången i större utsträckning kan presenteras för svenska åskådare. I en artikel i dagens nummer lämnar en av vårt lands främsta experter på området, civilingejör Arvid Unnerstad, en orienterande redogörelse för vad denna ögats radio innebär och hur den arbetar.

Hemmabio anno 1946: Hampshire Model Du Mont Deluxe television receiver. Foto: AP

Om man översätter blandordet television till svenska blir det fjärrsyn, något som kanske klingar en smula för romantiskt som namn på en teknisk uppfinning. I Danmark tycks man ha godtagit uttrycket och infört fjernsyn som stående benämning. I Sverige har vi tills vidare varken på allvar skaffat oss television eller bestämt oss för något svenskt namn för företeelsen i fråga. Den internationella beteckningen låter förmodligen i de flestas öron rätt naturlig – liksom telefon och telegraf. Vad som sker i televisionen är emellertid just att vi bereds tillfälle att se sådant som händer i fjärran; Den vanliga rundradion består i att man förvandlar ljud – alltså tryckvariationer i luften – till elektriska svängningar, som sänds ut med hjälp av radiovågor och i mottagaren återbildas till ljud. Televisionen innebär en liknande procedur. Man förvandlar här ljusvariationer till elektriska svängningar som sänds ut, tas emot och åter förvandlas till ljusvariationer. Hur detta går till kan knappast i detalj beskrivas utan ett stort uppbåd av tekniska termer. Om man försöker ge en populär framställning av vad som sker måste den därför bli starkt förenklad och långt ifrån uttömmande.

Vid televisionsutsändning skaffar man sig först en bild av det som skall sändas. Detta går till på samma sätt som vid vanlig fotografering, d.v.s. man riktar ett kameraobjektiv mot föremålet och får då bakom objektivet den bild som man sedan skall överföra till elektriska svängningar och sända vidare. Man kan föreställa sig att en sådan bild består av en massa ljusare och mörkare punkter. Vid klichering av en fotografisk bild gör man ju också en sådan uppdelning i punkter genom att kopiera den genom ett raster, och på den färdiga bilden i tidningen kan man urskilja punkterna.

Vid televisionsutsändningen gäller det alltså att förvandla den bild man får med hjälp av kameralinsen till en serie ljusare och mörkare punkter och att sedan överföra dem till elektriska ström- eller spänningsvariationer. Det kan ske på många sätt, men alla moderna metoder är grundade på ryssen Zworykins ikonoskop, som bygger på fotocellprincipen, d.v.s. att vissa ämnen är ljuskänsliga och vid belysning avger elektroner. Man låter bilden från kameraobjektivet falla på en mycket tunn glimmerskiva, vars ena sida är täckt med en ljuskänslig mosaik, bestående av ett mycket stort antal från varandra isolerade små partiklar. Baksidan av skivan är täckt med ett tunt ledande metallskikt. När bilden faller på mosaikplattan kommer naturligtvis vissa av de små fotocellerna att bli mer belysta än de övriga delarna. De avger då flera elektroner än de svagare belysta partiklarna, och resultatet blir, att man har skaffat sig en "elektrisk kopia" av bilden. Den kommer följaktligen att bestå av en massa små punkter med olika elektrisk laddning.

Om föremålet rör sig ändrar sig hela tiden den elektriska bildkopian, och det stora problemet är att ideligen överföra den till strömvariationer, som lämpar sig för utsändning. Detta åstadkommes med hjälp av en smal elektronstråle som man riktar mot den genom belysningen laddade bild-mosaiken. Om man låter en sådan stråle hastigt röra sig över bilden kan man "ladda ur" rad efter rad av bild-mosaikens belysta element, och urladdningsströmmen kommer att variera i takt med uppladdningarna.

Men eftersom mosaiken hela tiden blir belyst uppstår oavbrutet nya elektriska bilder, som undan för undan "sopas av" med hjälp av elektronstrålen. Om hela bilden på detta vis sopas av tillräckligt många gånger i sekunden, får man samma effekt som vid film, där 16 till 25 bilder per sekund på grund av ögats tröghet ger intryck av kontinuerligt rörliga bilder.

Valet av antalet bilder per sekund är av tekniska skäl beroende på periodtalet hos den växelström man använder. I USA, där endast 60-periodersnät förekommer, sänder man ut 30 bilder per sekund, under det att man i Europa, där man har 50-periodersnät, i stället måste välja 25 bilder per sekund.

Denna artikel var införd i SvD den 16 oktober 1948.

Bildrutan blir alltså 25 eller 30 gånger i sekunden översvept av elektronstrålen, och ju tätare rader eller linjer strålen beskriver, desto finare raster får bilden. I England har man standardiserat 405 linjer (vid 25 bilder per sekund), under det att den amerikanska standarden är 525 linjer (vid 30 bilder per sekund).

Hur de mot bildens ljusa och mörka partier svarande strömvariationerna sedan överförs till radiovågor behöver kanske inte närmare beskrivas. I princip sker det på samma sätt som vid vanlig radio, där mikrofonens strömvariationer förstärks, överförs till modulerad högfrekvens och skickas ut genom en antenn.

Det finns emellertid en viktig skillnad mellan ljud- och bildutsändning, och den ligger i olika behov av frekvensområde eller bandbredd. Vid utsändning av ljud är det tillräckligt med den vanliga tonskalans högsta periodtal, som motsvarar 7 à 10 000 svängningar i sekunden. Vid televisionen beror det högsta periodtalet på antalet bildpunkter man sänder ut. Detta betyder vid den engelska standarden omkring 2 ½, vid den amerikanska c:a 4 ½ miljoner svängningar per sekund.

Frekvensområdet – och därmed bandbredden hos den utsända radiovågen – blir proportionellt mot kvadraten på antalet linjer.

Så stora bandbredder ryms inte på de vanliga rundradiovåglängderna. En enda televisionssändare skulle där behöva lika stort våglängdsområde som kanske 500 vanliga rundradiostationer. Därför måste man flytta ned televisionen till de mycket korta vågorna under 10 meter, där det finns bättre utrymme. Men så korta vågor beter sig ungefär som ljusstrålar, de går rakt ut i rymden i stället för att följa jordytans krökning, och därför blir räckvidden begränsad.

För en televisionssändare blir räckvidden större, ju högre upp i luften antennen är placerad, liksom ljuset från ett högt fyrtorn syns på längre håll än ett ljus vid vattenytan. En sändare i ett av Kungstornen i Stockholm skulle kanske få en räckvidd av 6-7 mil, om inga höga berg skärmar av strålningen – terrängen spelar nämligen en stor roll. Det har föreslagits att skicka upp televisionssändare med flygplan och att förse dem med trådlösa program från hjälpsändare nere vid jordytan. På det viset skulle man kunna täcka hela Mellansverige med en enda sändare.

Om televisionens mottagarsida kan man fatta sig kortare. I mottagaren är förloppet omvänt, de elektriska strömvariationerna återförvandlas till ljusvariationer. Det sker med hjälp av ett katodstrålrör, i vilket en elektronstråle i vågräta linjer sveper över en fluorescerande skärm i takt med kamerans stråle. Skärmen återger då den bild som fanns på upptagningskamerans mosaikskiva.

Detta är i stora drag vad som sker i den transportabla televisionsanläggning, som sedan några dagar har varit i drift i Stockholm. Dessa provsändningar har väckt starkt intresse, och frågan om inrättande av en permanent televisionstjänst i Sverige har redan börjat diskuteras. Vi bar emellertid ännu ett gott stycke dit, och många tekniska och ekonomiska problem måste först få sin lösning.

Arvid Unnerstad Arvid Unnerstad (1898–1970) var radioingenjör

