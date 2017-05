Teknikstrul för Robin Bengtsson i Ukraina

Robin Bengtsson på scenen under måndagens första genrep. Foto: Pontus Lundahl/TT

I dag kördes hela semifinal nummer ett igenom från början till slut för första gången. Efteråt berättar Robin Bengtsson att allt kändes bra – men:

– Vi hade lite problem med lyssningen i öronen så vi har precis varit och fixat till det. Det var något med nivåerna, säger Robin Bengtsson.

TT: Hur påverkade det dig?

– Jag brukar kunna köra på ganska bra ändå så det var inga problem att genomföra det. Men man vill att det ska vara 100 procent. Det var någon nivå som hade hoppat fel så nu har vi sparat inställningarna igen och allt känns bra.

Att han valde att genomföra ett till soundcheck i International Exhibition Centre för att finjustera inställningarna är inte konstigt.

Sent i kväll genomförs nämligen det viktiga andra genrepet.

– Då är det ju verkligen skarpt läge i och med att det är det som juryn tittar på och sätter sina poäng efter. Så det gäller lika mycket i kväll som i morgon, säger Robin Bengtsson.

Den första semifinalen, där Robin Bengtsson är först ut med "I can't go on", sänds i SVT1 på tisdag klockan 21.00.