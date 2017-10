Ett av Fredrik Reinfeldts bevingade ord föll i Davos 2013: ”We used to have people in the industry, but they are basically gone”. Det var inte helt korrekt. På ett decennium, från 2006 till 2016, har förvisso antalet svenska jobb i de stora teknikkoncernerna sjunkit med i snitt 1,4 procent årligen. År 2006 var drygt 126 000 personer anställda, förra året knappt 110 000.