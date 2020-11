Tegnell: Alkoholstopp strider inte mot strategin

Uppmaningar och råd är mer hållbara i längden än hårda restriktioner och förbud. Det har varit Folkhälsomyndighetens linje under coronapandemin, vilket gjort att Sveriges hantering skiljt sig från många andra länders.

Norge och Danmark hade under september fler bekräftade covid-19-fall per capita än Sverige, och tillhör länderna som på olika sätt infört nya begränsningar och skärpningar under hösten.