Inför Teenage Fanclubs besök på Kägelbanan, deras första spelning här på sex år, snubblar jag in på trummisen Francis MacDonalds blogg. Här samlas vyer från turnébussen med vitsiga kommentarer och bilder på suddiga wienerschnitzlar. Bloggen är på intet sätt innovativ eller spännande, men den är väldigt mysig – precis som kvällens konsert.

Av naturliga skäl besökte jag aldrig klubbspelningar under 90-talet, då jag var för ung för falskleg. Men jag inbillar mig att det var ungefär så här, som att nu kliva in i en konserverande kapsel där ingen tid gått. De fem männen på scenen och publiken har visserligen åldrats något och lukten av cigarett bytts ut till den av människa. Men Teenage Fanclub gör precis samma typ av lågmäld och kärlekskrank indiepop som de gjort de senaste decennierna. Som liksom flyter fram utan för stora utsvävningar. De lagar poplåtar med snillrika melodier, men ibland griper dessa inte tag om den lyssnare som inte var med i början av deras resa.

Efter att ha inlett med ”Start again” kostar Teenage Fanclub på sig ett ”tack”. Snart ska Gerry Love – som också är personen bakom ljuvliga sidoprojjektet Lightships – ta över sången från Norman Blake, för en varmt omslutande version av ”Sometimes I don’t need to believe in anything”. Och de tre låtskrivarna i bandet ska under hela spelningen samsas om sångmicken, ibland med mindre angenämt resultat. Men ingen i publikhavet av tindrande ögon verkar ta notis om falsksång eller rundgång.

På sin mjukt skotska dialekt uppmärksammar bandet att det är alla hjärtans dag med ”I’m in love”. Låten – en mjuk poppärla med en ganska banal text – är hämtad från förra årets ”Here”. ”Here” är Teenage Fanclubs tionde album under nästan trettio år. Med sitt solblekta sound framstår de här som någon slags musikaliska fäder för yngre band som också omfamnat storheten i det enkla, som Real Estate.

Mot slutet av den drygt timslånga spelningen leder ”The Concept”, från Teenage Fanclubs stora genombrott ”Bandwagonesque” från 1991, till spontan allsång och knutna nävar. Lite senare, när också stämsången sitter, kan jag nästan förstå hänförelsen hos de nostalgiska. Mycket kärlek, men ingen framåtrörelse.