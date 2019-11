Brasiliansk animation håller hög klass. Häromåret var det ”Pojken och världen” som livade upp tillvaron, en förunderligt raffinerad film som också nominerades till en Oscar. Mycket därifrån går igen i ”Tito och fåglarna”: olika katastrofer ställt mot människans girighet, ett samhälle som sluter sig inåt i rädsla, små pojkar som följer i fäders fotspår, familjer som tvingas sära på varandra. Det är inte utan att Brasiliens utveckling, där framsteg går sida vid sida med fattigdom och ökade klassklyftor, också sätter spår i filmen för unga. Även till det yttre finns likheter, i båda fallen handlar det om hantverk på hög artistisk nivå. Men där ”Pojken och världen” drog åt det mer sparsmakade – tomma, vita ark som fylldes med enkla streck och fick färg efterhand – är ”Tito och fåglarna” mer färgrik och fyllig redan från början.

Tito är son till den hängivne fågelforskaren Rufus. När denne misslyckas med ett experiment, och på köpet äventyrar Titos hälsa, får mamman nog. Rufus får ta sitt pick och pack och fortsätta sitt livsprojekt på annan plats. Under tiden samlar Tito kraft för att leda pappans experiment i bevis, vilket föder omgivningens missnöje. När en mystisk epidemi sprider sig är det Tito som antar utmaningen att finna bot. Med sig på resan har han två nära vänner: kavata Sarah och lillkusinen Bobo, två skarpa och trofasta karaktärer beredda på äventyr. Men alla övriga har förstås inte lika ädla syften, allra minst entreprenören Alvar som under förevändning att myndigheterna sviker gjort en förmögenhet på att profitera på folks rädsla. Hans senaste uppfinning är en kupolpark, dit människor lockas att bygga in sig med de senaste tekniska landvinningarna, för att slippa faror och främmande folk.