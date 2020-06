EU-kommissionen tillsätter två utredningar mot Apple, då man misstänker att techjätten kan ha brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning.

En utredning kommer att rikta in sig mot bolagets appbutik App Store. Iphone- eller ipadanvändare kan bara ladda ner appar via just App Store. Utredningen har bland annat kommit till på grund av klagomål från Apples svenska konkurrent Spotify.