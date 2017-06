Edward Albee och Samuel Beckett har båda konserveradne dödsbon. Foto: Rue des Archives / IBL

Teater är en unik konstart som omedelbart, så fort en föreställning börjar, formar överenskommelser med sin publik. Om en aktör går in på scenen och säger: detta är England, det är sent 1500-tal – jag är en kung. Så är det så. Iscensättningen och åskådarna ingår en pakt och det spelar ingen roll om scenbilden är en kub eller ett slott – eller om skådespelaren är ung eller gammal, svart eller vit. Kontraktet med publiken, fiktionsbubblan, överbryggar all personlig tillhörighet.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Teatern är fri, den kan vidga alla gränser. Marie Göranzon kan spela kung Lear, exempelvis. Som hon ju precis gjort, framgångsrikt, på Uppsala stadsteater. Utöver detta grundfundament kan man medvetet skapa extra spänningar – genom att låta Strindbergsbetjänten Jean spelas av en svart aktör, eller Euripides Medea av en asiatisk kvinna. På scenen bör allt kunna sättas på spel. Hudfärg, kön, sexualitet.

Fast några strävar emot. Särskilt ängsliga verkar dödsbon vara. De som förvaltar Edward Albees texter och därmed ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” har just nekat en svart aktör att spela rollen som Nick. Samma sak – att inte tillåta experiment med hudfärg och könstillhörighet – verkar gälla för det dödsbo som förvaltar verken av Samuel Beckett.

Annons X

En färdig teateruppsättning är en byggnad som består av många delar. Texten är en, en viktig, men bara en. Till den ska läggas regi, scenografi, musik, skådespelarna och deras gestaltning och personliga utstrålning. Problemet med dramatiker som Beckett är att deras kontrollbehov är enormt och de anser att pjäserna är färdiga konstverk som är helt perfekta att bara trä på sig. Enligt idén: lär er replikerna och gör som det står.

Kvinnor, exempelvis, lär inte få tillstånd att spela ”I väntan på Godot”. Beckett var alltid mycket mån om att det han skrivit inte fick misstolkas eller förändras. Scenanvisningarna är minutiösa. Det är ironiskt, för den stelbenta hållning som dödsboet visar bidrar till att texterna konserveras, aldrig utvecklas. De får aldrig möta nya syner på genus, på varat eller på nya, plötsliga politiska situationer och ideologier.

Alla typer av aktörer bör kunna spela vem som helst. Det är hela poängen med scenkonst, att gestalta en gemensam, igenkännbar erfarenhetsmassa via mycket olika specifika uttryck. Teater ska också kunna kasta om förutsättningar, hierarkier och styrkeförhållanden. Utmana och skänka perspektivbyten. Sceniska texter är historiska men teater är en organism som ständigt förnyas.

All scenkonst ska därför kunna vara färgblind och färgstark. Ena stunden låta hudfärg vara helt betydelselös, en annan gång utmana rasism. Den ena inställningen motsäger inte den andra. Det är inte bara en fråga om konstnärlig frihet utan också om demokrati. Om att kunna tillhöra och inkludera. Eller att visa på fördomar, och på strukturella utanförskap. Teater får aldrig bli en konservburk dåtid.