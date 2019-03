Ibland kan bakgrundshistorier och anledningar till att teateruppsättningar vara mer intressanta och angelägna än det färdiga resultatet. Berättelsen om Adel Darwish och hur han flyr från Syrien, och hur han med oerhörd målmedvetenhet närmar sig det svenska teatersamfundet, skriver en pjäs och till sist får den spelad på Backa Teater är en skildring av svensk flyktingmottagning när den fungerar som bäst. Teaterchefen och regissören Mattias Andersson ser Adel Darwish som en stor begåvning istället för en främling, och den pjäs han skrivit som en spelbar och mångbottnad text.

Adel Darwish kom till Göteborg med en teater- och filmutbildning från Syrien. "Hierachy of needs" – som nu spelas för högstadiet och gymnasiet – är en konstnärligt avancerad text, som inte bara vill diskutera olika mänskliga behov utan också förhålla sig till scenkonsten och spelsituationen som företeelser. Pjäsen vill tala om fiktion, om utbytbarhet och scenisk representation – och den hävdar också bestämt att en teateriscensättning är en tidlös fiktion där alla människor och tider kan mötas bortom krig och plats. Teater är synonymt med frihet: för via videolänk kan syriska aktörer uppträda på Backa, och säga nästan vad man vill. Viska förbjudna ord som fredslängtan och demokrati till den svenska publiken.