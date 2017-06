Te påverkar kvinnors gener

Det är så kallade epigenetiska förändringar som forskarna har upptäckt i en del gener hos kvinnor.

– Den här förändringen verkar främst ske i östrogenreglerade gener och gener som tidigare har kopplats till cancer, säger statistikern Torgny Karlsson, som har varit med och gjort studien, till P4 Sjuhärad i Sveriges Radio.

De drygt 3 000 personer som har deltagit i studien har druckit mellan 0,25 och 2,2 koppar te per dag. Enligt resultaten skulle komponenter i te kunna påverka regleringen och östrogenmetabolism genom dessa epigenetiska förändringar av dna.

I nuläget vet forskarna inte om förändringarna som har upptäckts är positiva eller negativa. Det är också oklart varför samma förändringar inte har gått att hitta i mäns gener.

"Tidigare studier har visat att tekonsumtion minskar östrogennivåer vilket antyder att det kan finnas en biologisk skillnad i hur kvinnor och män påverkas av ämnen i te. Kvinnor dricker också större mänger te jämfört med män vilket ökar våra möjligheter att hitta dessa förändringar hos kvinnor jämfört med män", säger Weronica Ek, forskare vid IGP, som har lett studien, i en artikel på Uppsala universitets hemsida.

Ytterligare forskning behövs för att visa om förändringarna påverkar människors hälsa.

– Flera tidigare studier visar att just tedrickande kan minska risken för cancer, men man vet inte varför. Det är här vi kommer in, att vi finner epigenetiska förändringar i just cancergener skulle kunna tyda på att dessa förändringar är en del av den mekanism som ligger bakom tidigare rapporter, säger Torgny Karlsson till P4 Sjuhärad.