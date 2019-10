Popstjärnan Taylor Swift kommer att få ta emot utmärkelsen "Artist of the decade", alltså årtiondets artist, på American Music Awards nästa månad, skriver E News. Swift är nominerad i fem kategorier på årets gala och har vunnit fler priser på galan än någon annan artist under det senaste decenniet, så utnämningen kommer inte som någon överraskning i musikbranschen.