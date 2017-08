Taylor Swift slår Spotify-rekord

Taylor Swifts nya låt är en hit. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Popstjärnan Taylor Swift släppte sin nya singel "Look what you made me do" i fredags. Samma dag spelades låten åtta miljoner gånger på Spotify och det är flest antal lyssningar för en låt under dess första dag hittills, skriver Billboard.

Rekordet kommer efter att Swift återvände till Spotify i somras efter flera års frånvaro. I samband med ett albumsläpp 2014 tog sångerskan bort sina låtar från tjänsten, med motiveringen att musik inte ska ges bort gratis.

Låten slår också rekord på Youtube. En video illustrerad med låtens text sågs 19 miljoner gånger i fredags, vilket är flest hittills för en textvideo under dess första dag, enligt Variety. Den officiella musikvideon premiärvisas under söndagens MTV-gala.

Annons X