Taylor Swift dödförklarar sig själv

Taylor Swift. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

"Jag beklagar, men den gamla Taylor Swift kan inte komma till telefonen just nu. Varför? Åh, därför att hon är död."

Så säger den amerikanska popstjärnan i ett telefonsvararmeddelande i slutet av sin nya låt "Look what you made me do" som släpptes på torsdagen.

Inför släppet förbryllade stjärnan många fans genom att helt rensa sina sociala medier från innehåll.

I låten den bjuder den nya Taylor Swift på poppig house med en text där Swift hämndlystet tycks vända sig till någon som gjort henne illa. Enligt Los Angeles Times recensent låter hon hårdare och tuffare än förut.

Låten har också något oväntat samplat Right Said Freds hitlåt "Too sexy" från 1991. Gruppen anges även på listan över låtskrivare. Det fick 90-talsbandet att glatt gå ut på Twitter och tacka Swift. "Vilket underbart återupplivande!", skriver de.

Låten är den första singeln från Swifts kommande album "Reputation" som släpps den 10 november.