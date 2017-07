Taxfree – inte alltid den smartaste shoppingen

Taxfree på flygplats i Olso. Foto: Gorm Kallestad/TT

Taxfree-butiker är ett stående inslag på flygplatser och kryssningsfartyg. I grunden handlar det om att en resenär gör ett inköp av bland annat skönhetsprodukter, tobak, sprit och godis, och kan spara pengar genom att få tillbaka momsen.

Men i takt med att e-handeln växer är många taxfree-varor inte längre det billigaste alternativen, enligt Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken.

– Många shoppar för fullt i taxfree utan att veta att det finns flera sajter på internet som erbjuder samma produkter till ett lägre pris, säger han.

Ett tydligt exempel är skönhetsprodukter, som parfym och kosmetik. Enligt en Sifo-undersökning, som har gjorts på uppdrag av jämförelsesajten Prisjakt, handlar nära 40 procent av svenskarna skönhetsprodukter på taxfree i tron om att de har det förmånligaste priset.

Till skillnad från tobak och alkohol har marknaden för just skönhetsprodukter växt förhållandevis mycket online och skapat flera alternativa försäljningskanaler. På så sätt har det skett en viss förskjutning på skönhetsmarknaden vad gäller lågpriserbjudanden, enligt Hjelmér.

– Eftersom skönhetsprodukter består av förhållandevis små produkter krävs det en liten lagerhållning av dessa varor i e-handeln, tillägger Prisjakts Sverigechef Carl Vult von Steyern.

Den nya utvecklingen har dock inte gått taxfree-aktörerna obemärkt förbi.

– Jag tror att de känner av trycket från e-handeln. Ett svar på det kan vara att locka med erbjudanden, som ta tre betala för två. Samtidigt har taxfree gått in i e-handeln genom att erbjuda förbeställningar. Om man vet vad som beställs, kan de köpa in just det och spara kostnader för lagerhållningen, säger Magnus Hjelmér.

I slutändan bör den som vill göra fynd inte stirra sig blind på ordet taxfree utan att först ha tagit en titt på nätet, enligt Hjelmér.

– Hittar man något online är det också en fördel att se till att sajten erbjuder prisgaranti, vilket innebär att man regelbundet kontrollerar konkurrenternas priser.

Fakta: Om studien Prisjakts prisjämförelse visar att nästa nio av tio av de populäraste skönhetsprodukterna är billigare på nätet än på taxfree.

Den genomsnittliga prisskillnaden rör sig om nära 18 procent. Samtidigt är taxfree billigare inom bland annat body lotions, enligt prisjämförelsesajten.

Den främsta orsaken till att svenskar köper skönhetsprodukter på taxfree är för att de tror att det är billigt, visar en Sifo-undersökning. Samtidigt är en tredjedel osäkra om på varorna faktiskt är billigare eller inte.

Sifo-undersökningen baseras på 1 080 intervjuer hämtade från ett riksrepresentativt och slumpmässigt urval på webben under perioden 2-12 juni 2017.

Källa: Prisjakt