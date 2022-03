Konstmuseet The Tate i London klipper banden till de ryska miljardärerna Viktor Vekselberg and Pjotr Aven sedan dessa blivit föremål för sanktioner från EU och USA i samband med Rysslands krig mot Ukraina, skriver The Guardian.

Oljemiljardären Viktor Vekselberg har nära band till Vladimir Putin och förlorar nu sin status som hedersmedlem i den prestigefyllda välgörenhetsstiftelsen Tate Foundation. Han omfattas redan av amerikanska sanktioner sedan 2018.