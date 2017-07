Tätare mellan tågen över Öresundsbron

Under förra året minskade antalet pendlare över Öresund med cirka nio procent.

13 800 personer uppskattas pendla dagligen.

Minskningen kan troligtvis främst förklaras av id- och gränskontrollerna som resande från Danmark till Sverige har genomgått, något som haft stor inverkan på restiden för tåg över bron.

Öresundstågen förlorade under perioden september till november 2016 13 procent av sina pendlare jämfört med samma period året innan.

Men medan färre tar tåget väljer fler bilen. Totalt steg bilpendlingen över Öresundsbron med fem procent under 2016.

Källa: Øresundsinstituttet