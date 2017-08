Way Out West

Precis som Östlund i sina filmer brukar vrida om ett varv till efter att alla spärrar skriker stopp – spärrar för vad man vågar släppa fram utan att riskera något – så arbetar Hyvönen med sin lyrik. Frida Hyvönen är fruktansvärt rolig, uppflugen bakom sin stora flygel, när hon låter sin persona ”Festival-Frida” ta över showen. Tillsammans med sitt lyxiga band – med bland andra cellisten Linnea Olsson och Amanda Lindgren från Systraskap – framför hon låtarna från förra årets ”Kvinnor och barn”. Den sju minuter långa ”Fredag morgon” – en obarmhärtig skildring av vad det innebär att befinna sig i en destruktiv relation med någon som stjäl ens frihet och häller kaffe över en – kommer dock med en varning före.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

– Det regnar ute och flyktvägarna är begränsade och nu kommer en låt som handlar om jobbiga saker. Så vill du gå gör det gärna, men om du vill stanna så håll käft. Nästa låt har jag gjort ganska grundlig research för, i flera år faktiskt. Så lyssna och njut!

Förutom hällregnet som faller utanför skulle man, trots en stor festivalpublik, kunna höra en nål falla. Tårar på kinderna bredvid mina vittnar om hur viktig den här tonsatta berättelsen varit och är – inte bara för upphovspersonen.

Annons X

En helt annan konsertupplevelse står hela festivalens avslutningsakt, Lana del Rey, för. Med över en timme till spelstart står fansen och väntar framför det tunga sammetsdraperiet och neonskylten med hennes namn. Så inleder hon så, i klänning vitare än snö och med ordet ”Psalm 51” blinkande på skärmen bakom henne, med ”Body Electric”. Om jublet inte vet några gränser, så ökar det i intensitet när den svala kaliforniska croonerdrottningen gör ”Cherry” tillsammans med sina två körsångerskor. Tillsammans ger de sig på en girlgroupinspirerad dans, (som mitt sällskap träffande beskriver som ”Dirty Ronettes”) och del Rey låter fantastisk när hon sjunger distanserat – men varmt – om att falla i bitar och det samtidigt som hon rättar till en hårslinga.

Hennes fyra medmusiker får ”Blue jeans” att låta mer Chris Isaak än vad jag trodde var möjligt. Hon väljer också att spela genombrottslåten ”Video games”, med vilken världen lärde känna Elizabeth Grants alter ego Lana del Rey, en rollfigur hon spelar så bra att hon nu blivit henne. Del Rey charmar publiken genom att spana ut under ”Music to watch boys to” och under de partier av låten som har förinspelad sång, mima ”I see you over there” till några lyckliga fans. I ”Born to die” plockar hon upp sin imaginära joint och under ”Love” blir det tydligt att det här är den första stjärnan jag ser under festivalen som inte behöver be sina fans att sjunga med henne, det bara sker.

Trots ett färskt album bjuder den knappt timslånga spelningen på många äldre hits och efter "Summertime Sadness” balanserar Lana del Rey ner från scenen på höga klackar för att möta sina fans. Det är nästan någon slags frälsarstämning när hon lugnt rör sig bland hysteriska fans, väljer ut några få som får en puss på kinden eller vars telefon hon fotograferar sig själv med. När hon kommer tillbaka till scenen med en blomsterkrans på huvudet stänger hon festivalen med en version av ”Off to the races” med både skriande gitarrer och beat. Och en bättre avslutning för en musikfestival som vill fånga tidens anda är svår att tänka sig.