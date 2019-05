Inför tisdagens pressvisning av Quentin Tarantinos senaste film "Once upon a time in Hollywood" i Cannes har regissören publicerat ett öppet brev till fans och journalister där han ber dem att inte avslöja filmens handling, enligt Deadline.

"Jag älskar film. Ni älskar film. Det är en resa att upptäcka en historia för första gången", skriver Tarantino.