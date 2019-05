Mitt i veckan sveptes Cannes in i total Tarantinofeber när den amerikanske regissörens senaste film hade världspremiär, exakt 25 år efter Cannes-premiären för ”Pulp fiction”, som ju då gjorde succé och tilldelades Guldpalmen.

”Once upon a time … in Hollywood” kan ses som Quentin Tarantinos definitiva kärleksförklaring till Hollywood, men främst till industrin bortom de förment finare sammanhangen. ”Once upon …” dignar av referenser till den film- och tv-värld som oftast föregås av en b-beteckning. Det är i denna miljö före detta tv-västern-stjärnan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) för tillvaro fylld av självtvivel. Vid sin sida har han trogne vännen och stuntmannen Cliff Booth (Brad Pitt), som i kontrast till Dalton inte äts upp av av grubblerier kring status och rykte.