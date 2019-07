Regissören Quentin Tarantino har tagit över Spotifys spellista "Film and tv favorites" och satt ihop en lista med över 70 av sina favoritlåtar från de egna filmerna, rapporterar NME.

På listan finns låtar som "Bang bang – my baby shot me down" med Nancy Sinatra och "Flowers on the wall" med The Statler Brothers. Den förstnämnda var med i "Kill Bill" från 2003 medan den andra sjungs av Bruce Willis i "Pulp fiction" från 1994.