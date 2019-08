I slutet av juli fick Quentin Tarantino kritik av Bruce Lees dotter Shannon Lee för hur hennes pappa porträtteras i "Once upon a time in Hollywood". Hon menade att Tarantino förminskat den legendariske kampsportaren till en karikatyr och utmålat honom som en arrogant skitstövel.

Nu försvarar regissören sig och ger sin egen bild av skådespelaren, skriver The Wrap.