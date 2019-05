Quentin Tarantinos senaste film "Once upon a time in Hollywood" om Mansonmorden är året snackis på filmfestivalen i Cannes. När regissören under tisdagen mötte pressen tillsammans med skådespelarna Margot Robbie, Brad Pitt och Leonardo DiCaprio fick han frågor om varför Margot Robbie, som spelar Sharon Tate i filmen, har så få repliker.

– Jag tillbakavisar den hypotesen, sade Tarantino då.