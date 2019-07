Redan som tolvåring turnerande Jill Johnson som sångerska i countrygruppen Tomboola Band. Ett 20-tal album senare har hon nyligen avslutat en vårturné, som nu fortsätter sommaren igenom. I februari gav hon ut singeln "Is it hard being a man?" och i mars kom den uppföljande ep:n "My remedy".

TT: Vilket är ditt bästa turnéminne?