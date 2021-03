En vän har berättat om den sällsamma lycka han ofta känner i sin bil när han pendlar mellan jobbet och hemmet. Det där har vi skrattat åt eftersom han har ett stimulerande jobb i ena änden och en underbar familj i den andra – ändå värdesätter han tiden på vägen. Lite bakvänt verkar det ändå.

Men modern biltrafik innebär en lagom engagerande aktivitet som kräver fokus och uppmärksamhet, samtidigt som man kan lyssna på musik eller poddar och låta tankarna vandra. Våra liv blir lätt så schemalagda av måsten att sådan tid är värdefull och givande, påpekar amerikanen Matthew Crawford, akademiker och motorentusiast, i boken "Why we drive: On freedom risk and taking back control" (Bodley Head).