I Wall Street Journal recenserar idag Brendan Simms “The Fate of the West: The Battle to Save the World’s Most Successful Political Idea” av Bill Emmott.

I recensionen lyfts två lyckade reformländer i Europa fram: Sverige och Schweiz. Sverige för skattesänkningar och avregleringar, Schweiz för sin öppenhet för invandring. Sammantaget faktorer som skapat dynamiska ekonomier.

I Financial Times idag (jag läser USA-utgåvan idag) redovisas en rapport från Economic Innovation Group som beskriver hur dynamiken i den amerikanska ekonomin har försvunnit under senare tid.

Sammantaget handlar det både i Europa och USA om att se framåt och inte bakåt.

Det är tänkvärda budskap inte bara för den bakåtblickande Trump-administrationen som bedriver en politik som inte stimulerar konkurrens och nytänkande utan också för europeiska politiker typ Theresa May som också drömmer mer om forna tider än om ekonomisk, välståndsskapande dynamik.