”Tanks” krävde ett världskrig för att bli verklighet

Tyskarnas stridsvagnar under första världskriget. Foto: TT

Idén bakom stridsvagnen är urgammal, och tanken på dem dog inte ut när kavalleriet slog ut den hästdragna vagnen från slagfältet. I synnerhet efter uppkomsten av eldvapen var det många som drömde om en typ av maskin som kunde skydda soldaterna på samma gång som den vräkte projektiler mot fienden. Ett känt exempel är Leonardo da Vinci, som skissade en stridsvagn med pansar. Ett annat exempel är de vagnborgar som de tjeckiska husiterna använde i krigen i Centraleuropa på 1400-talet. För att utveckla den moderna stridsvagnen krävdes dock åtskilliga uppfinningar, inte minst för att förbättra rörligheten, och det tog hundratals år innan alla förutsättningar var på plats. Under 1900-talets första decennium fanns det brittiska, ryska, österrikiska och till och med australiensiska ingenjörer och militärer som lade fram fullt realistiska planer på stridsvagnsliknande enheter (en pansarbil konstruerades således i Österrike 1904), men det krävdes ett världskrig för att planerna skulle lämna skrivbordet och förvandlas till brutal verklighet.

Under första världskriget lyckades britterna konstruera en stor, klumpig stridsvagn med larvfötter, kallad Little Willie, som introducerades i september 1915. Ett år senare satte britterna in pansarvagnar på slagfälten vid Somme, och sedan dröjde det inte länge förrän även andra krigförande makter började experimentera. Första storskaliga och lyckosamma användningen av det nya vapnet ägde rum i slaget vid Cambrai 1917, där britterna hade kunnat åstadkomma ett stort genombrott om de förmått följa upp framgångarna (vilket de inte kunde). Resten är historia.

Namnet ”tanks” kommer av ett täcknamn. Britterna hänvisade till en av sina modeller, som var under utveckling, som ”mobil vattentank”, och namnet fastnade.