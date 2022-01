Talgoxen i topp – men grönsiskan överraskar

6 000 fåglar har hittills rapporterats in under helgen och i ohotad ledning tronar – som vanligt – talgoxen. Fågelräkningen ”Vinterfåglar inpå knuten” genomförs sista helgen i januari. Vem som helst i landet kan räkna hur många fåglar de ser vid fågelbordet och rapportera in till Birdlife Sverige.

– Innan helgen är över räknar vi med att 20 000 rapporter ska ha kommit in, säger Niklas Aronsson, som är talesperson för organisationen.